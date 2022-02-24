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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)24.02.22 19:30

Депутаты с губернатором определялись, на что направить дополнительные бюджетные средства

Депутаты Мурманской областной Думы сегодня провели заседание с губернатором Андреем Чибисом. Вместе они обсудили внесение поправок в областной бюджет.

Поправки в областном бюджете должны быть направлены на развитие социальной и экономической сфер. Дополнительные расходы, по словам губернатора, в первую очередь необходимо предусмотреть на закупку мазута и угля для прохождения отопительного периода.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Для чего это делается? Чтобы никаких рисков с прохождением отопительного периода, обеспечения горячей водой после отопительного периода у нас не было».

Второе важное направление – здравоохранение. По словам губернатора, выступившего перед депутатами областной Думы, дополнительное финансирование медучреждений будет необходимо ближайшие несколько лет. Часть оборудования в поликлиниках и больницах устарело и нуждается в замене.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы предлагаем 800 млн рублей на закупку оборудования, 200 млн рублей на ремонты и 110 млн -  на оплату налога на имущество, которое платят наши больницы. Одновременно с этим дано поручение всем главврачам с Минздравом, чтобы всю недвижимость, которую они не используют, всё отдать в казну, чтобы минимизировать налог на имущество».

Также губернатор предложил дополнительно предусмотреть 100 млн рублей на снос жилых и нежилых пустующих объектов. Часть средств на это рекомендовано отложить муниципалитетам. Кроме того, еще 290 млн рублей нужно направить на благоустройство дворов и 49 млн – на ремонт жилых домов.

 

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