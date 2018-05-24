Депутаты считают деньги

На заседании Мурманской областной Думы сегодня обсудили новые поправки в главный финансовый документ региона. Часть бюджетных средств перенаправят на выполнение обязательств по повышению заработной платы до уровня нового МРОТ. С 1 мая, согласно указу Президента, он по стране составляет 11163 рубля.

Расходы регионального бюджета в этом году увеличатся по сравнению с ранее запланированным объёмом почти на 3,5 миллиарда рублей. А вот доходы подрастут только на 1,8 миллиарда. Более 2,5 миллиардов рублей из бюджета области планируется выделить ресурсоснабжающим организациям на подготовку к новому отопительному сезону. В эту сумму входит покупка топлива, ремонт оборудования, а также замена износившихся инженерных сетей. Ещё часть денег будут направлены на компенсацию расходов по доведению МРОТ до величины прожиточного минимума.

- В целях частичной компенсации расходов по доведению МРОТ до величины прожиточного минимума трудоспособного населения, которое необходимо обеспечить по решению Конституционного суда, на 469,7 миллиона рублей увеличена субсидия муниципальным образованиям, - отметила Елена Дягилева, министр финансов Мурманской области. - На 399,5 миллиона рублей увеличены субвенции муниципальным образованиям.

Кроме того, парламентарии рассмотрели ряд законопроектов, направленных на привлечение в регион молодых специалистов. В том числе и медиков. Депутаты планируют улучшить их материальное обеспечение.

- Будет рассмотрен ряд законопроектов по увеличению социальных выплат молодым специалистам, которые прибывают к нам в регион, - сказал Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы. - Даже для тех специалистов, которые ранее работали, находились где-то за пределами региона более 5 лет, а сейчас прибывают вновь. Конечно, их тоже социальная льгота коснётся.

Заседание депутатов Мурманской областной Думы в этот раз состоит из двух частей. Вторая пройдёт после длительного перерыва - 31 мая. На ней, например, планируется рассказать о предварительном отборе кандидатуры на должность уполномоченного по правам человека в Мурманской области, а также рассмотреть ряд других важных вопросов.