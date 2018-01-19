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День за днём с «Арктик-ТВ»19.01.18 19:30

Депутаты сходили на обед в школьную столовую

Новость об отравлении детей в школьной столовой Полярного вызвала реакцию и в Мурманске. Депутаты горсовета решили проверить, как обстоят дела с чистотой в муниципальных образовательных учреждениях и лично продегустировать блюда, подаваемые на стол учеников.

До начала большой перемены персоналу столовой нужно быстро разложить по тарелкам порции рассыпчатого плова, макароны с тефтелями, наполнить кружки компотом из сухофруктов и не промахнуться с порциями, так как через какие-то 10 минут все пустующие скамейки займут школьники. Сейчас время обеда у старшеклассников, они в отличие от малышей ведут себя сдержанно и не бегут по коридорам на перегонки, спокойно расходятся, занимая свободные места. Да и оценить качество блюд местной кухни будущие выпускники могут более объективно:

- Хорошо кормят, вкусно очень даже. Всё нравится. Каждый день что-то новое.

Попробовать простые, но аппетитные блюда вызвались и депутаты городского Совета. Для них в гимназии № 8 Мурманска накрыли отдельный стол, но дегустировать придётся тоже, что было приготовлено для воспитанников.

- К сожалению, не всех, кто питается в учебных заведениях, удовлетворяют вкусовые качества питания, которое сегодня предоставляется. К сожалению, хочу сказать, что сегодня большое число детей привыкли к питанию дома, - говорит Юрий Гугин, депутат Совета депутатов Мурманска. - Это та же самая фастфудная продукция: сосиски, кетчуп. А мы сегодня говорим о правильном, сбалансированном питании детей.

Со вкусом всё понятно, но как обстоят дела с чистотой?! После новости об отравлении школьников в школе № 2 Полярного этот вопрос стоит особенно остро. Нужно заметить, что депутатов горсовета Мурманска, приехавших в образовательное учреждение оценить качество обслуживания в столовой, дальше порога кухни не пустили. Сюда в обычной одежде визиты запрещены, это требование санитарных норм. Но и без того заметно, что проблем здесь нет. Как же тогда можно получить пищевое расстройство? Обратите внимание, редкие ученики подходят к раковинам, чтобы помыть руки.

Разочаровывает и тот факт, что подростки порой даже не справляются с порциями, оставляя довольно много продуктов на тарелке. Все это персоналу приходится сваливать в контейнеры и утилизировать. Перевод продуктов оправдать сложно, но существуют строгие нормы, конечно лишенные индивидуального подхода, да и такой подход, скорее всего, усложнил бы жизнь персоналу. Учесть пожелания каждого школьника в общепите просто невозможно.

В столовых и так стараются максимально разнообразить рацион учеников, включать в меню больше овощей или молочных продуктов, что тоже далеко не всегда приходится по вкусу воспитанникам. А ведь при формировании рациона учитывают мнение, в том числе и родительских комитетов. Сегодня в школах Мурманска питается порядка 20 тысяч детей, в некоторых учреждениях процент посетителей столовой достигает максимальных значений. 

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17.01.18: Курс биткойна в ночь с 16 на 17 января падал до минимальной отметки с начала декабря, а его суточное падение достигало 25%. Это повлияло как-то на ваше благосостояние?Проголосовало: 255 человек
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Илья
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