Депутаты согласны с увеличением финансирования работ по обеспечению безопасности на дорогах региона

Депутаты Мурманской областной Думы всерьёз озаботились безопасностью пешеходов. В этом году число пострадавших на региональных дорогах выросло и это при том, что наказания за нарушения правил для автомобилистов только ужесточились. Какие средства заложат парламентарии на борьбу с проблемами на дорогах, кто на самом деле виноват в авариях на пешеходных переходах?

По мнению участников профильного круглого стола регионального заксобрания, в большинстве аварий с участием пешеходов виноваты не автомобилисты. Очень часто люди, переходя проезжую часть, не смотрят по сторонам, идут в капюшоне, слушают музыку или отвлекаются на экран мобильного телефона. При этом, введение новых штрафов и мер безопасности, не существенно повлияло на ситуацию. Многие по-прежнему пренебрегают правилами дорожного движения и провоцируют аварии.

Что же касается бюджета, то статья расходов на обеспечение порядка на дорогах вырастет на 60 миллионов рублей. Эти деньги, в том числе направят и на индексацию зарплат спасателям, на камеры наружного наблюдения, закупку пожарной техники.

Парламентарии добились и дополнительных средств на поддержку ЗАТО. Благодаря помощи федерального центра дотации закрытых административных территорий увеличились на 122 миллиона рублей.

- Сегодня мы тоже будем об этом говорить, - заметил Михаил Ильиных, председатель комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и ЗАТО. - Пока у нас выпадает из полноценного финансирования г.Островной. Как мы из этой ситуации будем выходить, будем искать пути, но, безусловно, по предварительным данным, которые у нас есть, ЗАТО в 2018 году будут обеспечены лучше.