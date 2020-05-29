Депутаты Совета депутатов города Мурманска присоединились к всероссийской акции «Помоги учиться дома»

Семьям, у которых не хватает средств на приобретение компьютерной техники для дистанционного обучения детей, теперь оказывается реальная поддержка.

Двойняшки Валерия и Максим учатся в 3-ем классе. В полном объёме выполнять учебный план им было сложно, так как в семье Жидковых из гаджетов только мамин телефон. И детям приходилось с ним делать уроки. Теперь, с помощью нового планшета они смогут учиться полноценно.

Евгения Жидкова, мурманчанка: «Было тяжело с моего телефона. И зрение падает и реально тяжело. Поэтому хотелось бы, чтобы дети сами занимались. Я, конечно, им помогала, но тяжеловато».

Уже три мурманские семьи получили необходимые для дистанционного облучения во время пандемии планшетные компьютеры. И эта акция будет продолжена.

Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска: «Так складывается жизнь: мама одна, двое детей. Кто поможет? Конечно, когда сейчас дистанционное обучение, приобретение таких гаджетов жизненно необходимо».

Ирина Мазилкина, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Поэтому такая акция очень важна, чтобы оказать вот такую поддержку. Особенно малообеспеченным семьям».

Чтобы присоединиться к акции и помочь детям, нужно оставить заявку на портале проекта «Помоги учиться дома», а также откликнуться на имеющиеся заявки и оказать поддержку школьникам.