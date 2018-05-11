Депутаты Совета депутатов посетили Мурманский центр тестирования ГТО

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО в последнее время набирает популярность и сегодня депутаты Совета депутатов города Мурманска совершили очередной традиционный объезд, в рамках которого не только проверили состояния центра тестирования, но и попробовали свои силы в некоторых дисциплинах.

Те, кто застал советское время, не понаслышке знают, что означает аббревиатура «ГТО». В наше время программа «Готов к труду и обороне» вновь развивается, причём с новой силой. А пройти испытания, предусмотренные комплексом и получить заветный значок, можно, например, на база школы олимпийского резерва № 4, которую сегодня посетили депутаты горсовета.

- Когда я училась в школе, тогда это была практика. И я очень рада, что это всё возвращается опять. Наше современное поколение тоже имеет возможность себя проявить и сдать нормы ГТО, получить соответствующий значок, - говорит Тамара Прямикова, заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска. - Традиция продолжается.

В спортшколе проходят зачёты по бегу, прыжкам в длину, подтягиванию на перекладине, стрельбе. На базе центра имеются все необходимые средства для тестирования, включая оборудование и квалифицированных специалистов.

- Все подходы норм к сдаче «ГТО» чётко регламентированы и очень строго соблюдаются, - говорит Ирина Андреева, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска. - Это обязательное условие. Тренеры и судьи, которые принимают нормативы, прошли специально обучение и получили право принимать нормы ГТО. Для успешного прохождения тестов необходимо иметь хорошую физическую форму. Например, для получения золотого значка требуется подтянуться на перекладине 13 раз и поднять туловище из положения лёжа 50 раз за минуту. Но нормативы для каждой из возрастных групп разные.

Депутаты, не удержались и тоже проверили свои силы в некоторых упражнениях.

Записываться на тестирования нужно заранее, а до этого ещё необходимо и получить справку у врача.