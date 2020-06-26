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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.06.20 19:30

Депутаты трудятся в масках перед летними каникулами

Уточнение областного бюджета в связи с увеличением расходов, связанных с пандемией, назначение мирового судьи, предварительный отбор кандидата на должность уполномоченного по правам ребёнка в регионе - всего более 20 пунктов в повестке заседания. Центральный вопрос - отчёт губернатора Мурманской области о работе за прошедший год.

В этом заседании Мурманской областной Думы лично приняли участие сенаторы  Совета Федерации от региона Константин Долгов и Татьяна Кусайко. В повестке более 20 пунктов. На их рассмотрение запланированы два дня. Первый вопрос - назначение мирового судьи 2-го участка Оленегорска, им стала Татьяна Франчук.  Затем предварительный отбор уполномоченного по правам ребёнка в Заполярье. Из трёх претендентов депутаты проголосовали за Алевтину Андрееву  - директора социального приюта для детей и подростков «Берегиня». Эту кандидатуру выдвинул глава региона Андрей Чибис. 

Алевтина Андреева, кандидат на должность детского омбудсмена Мурманской области: «Свою работу в качестве уполномоченного планирую начать с поступившего в адрес уполномоченного за прошедший год. Выявить перечень проблемных вопросов, необходимо ими заняться».

Наталия Ведищева, заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Когда мы посетили Берегиню», то мне достаточно было посмотреть на детей, они там от трёх до четырнадцати лет, различные детки. Но у них такие глаза счастливые. Они так красиво и поют, и танцуют. Поговорила с воспитателями, приняла для себя решение – поддержать».

Вопрос, прения по которому были максимально жаркими, - законопроект об исполнении областного бюджета за прошлый год. Основные параметры финансового документа представила заместитель губернатора Елена Дягилева, которая ещё недавно отвечала за денежный сектор в правительстве региона.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «Закон исполнен по доходам в размере 82,7 млрд рубелей, или 101,4% к плану. Расходы – 78, 8 млрд, или 97,7% от плана. Бюджет исполнен с профицитом – 3,8 млрд рублей. Все параметры, которые определены соглашением с Минфином РФ, были соблюдены. Дефицит меньше 10%, коммерческие кредиты меньше 24%, госдолг меньше 39%».

И, конечно, уточнения в казну года текущего.

Центральная тема двухдневного заседания - отчёт губернатора Мурманской области о результатах работы правительства за 2019 год – он состоится 30 июня.

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