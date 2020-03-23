Депутаты уходят на удалёнку и нам советуют

Мурманская областная Дума изменила порядок работы. Здесь временно ограничен приём граждан - вместо живого общения северянам рекомендовано писать электронные письма народным избранникам. Можно изложить свою проблему и по старинке - на бумаге, но в таком случае конверт можно отправить с почтамта или оставить в специальном ящике, установленном на первом этаже здания областной Думы, рядом с кабинетом номер 108.

Застать депутатов в здании на улице Софьи Перовской становится всё сложнее. Целыми фракциями они переходят на удаленную работу, например, с сегодняшнего дня работать дистанционно решили члены ЛДПР. Об этом сообщил электорату в своём аккаунте в соцсетях жириновец Максим Белов, который порекомендовал всем работодателям пересмотреть форму занятости сотрудников, а там, где это возможно, распустить людей по домам.

Реакция подписчиков на сообщение Максима Белова была неоднозначной.

Люди иронично подметили, что депутатам легко уйти на удалёнку, так как мало кто заметит их отсутствие, да и в зарплате они не потеряют. «А как уйти на удалёнку дворнику или сантехнику?» - поинтересовались у Белова интернет-пользователи.