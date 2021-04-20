Депутаты вносят корректировки в региональное законодательство о выборах и референдумах

В Мурманской областной Думе на заседании комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению под председательством Владимира Мищенко депутаты обсудили информацию о деятельности уполномоченного по правам человека в Мурманской области за 2020 год и ряд других важных вопросов.

В прошлом году были приняты поправки, которые расширили полномочия омбудсмена. По мнению участников встречи, пандемия не повлияла на качество работы уполномоченного, сохранилась системность в работе с обращениями граждан, продолжалось активное взаимодействие с органами власти региона.

- В докладе были представлены и предложения по дальнейшему совершенствованию данного института уполномоченного и всей правозащитной системы, – пояснил Владимир Мищенко.

В центре внимания парламентариев – законопроект, который вносит корректировки в региональное законодательство о выборах и референдумах, приводя его в соответствии с федеральным. В частности, уточняется правовое регулирование вопросов агитации, в том числе в сети «Интернет», устанавливаются особенности изготовления и распространения агитационных материалов, уточняется перечень сведений о зарегистрированных кандидатах, размещаемых в избирательных бюллетенях, если число кандидатов более десяти.

Комитет рекомендовал областной Думе принять законопроект в первом чтении и окончательной редакции.