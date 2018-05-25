Депутаты задумались над вопросами организации здорового питания детей

В областной Думе состоялось заседание на тему разработки федерального закона по организации здорового питания детей.

Сейчас в России разрабатывается закон по организации здорового питания детей дошкольного и школьного возраста. Конечно, заставить родителей кормить свое чадо на завтрак, например, не сосисками, а кашей – инициаторы проекта не могут, а вот повлиять на меню в школьных столовых – возможно. Хотя, соответствующие нормы питания в образовательных учреждениях в нашем регионе установлены и выполняются уже давно.

- Законодательная база для организации здорового питания школьников в нашем регионе создана, соответствующий закон действует у нас более 10 лет, - констатирует Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы. - Он даёт право на предоставление бесплатного питания в государственных, областных и муниципальных образовательных организациях отдельным категориям учащихся. В прошлом году более 23 тысяч обучающихся, а это 31,5% от общего количества, получали бесплатное питание за счёт региональной казны.

Новый законопроект разрабатывают специалисты Института отраслевого питания, но к обсуждению будущего документа привлекают и сторонних экспертов. Сегодня федеральную инициативу обсудили в Мурманской областной Думе.

- Мы серьёзную работу провели по увеличению количества детей, которым обеспечено горячее питание во время учебного процесса, - говорит Наталия Карпенко, министр образования и науки Мурманской области. - По итогам 2017 года охват организованным горячим питанием в муниципальных и общеобразовательных организациях составил 93,5%, это семьдесят с половиной тысяч юных северян.

Как прозвучало во время обсуждения, на питание детей в прошлом году в регионе потратили более четырехсот миллионов рублей. Стоимость обеда, установленная региональными властями на одного ребёнка, не менялась с 2016 года и составляет 108 рублей. Но это касается лишь тех, кто ходит в столовую на льготных основаниях. Обеспеченные родители даже сейчас могут выбрать, сколько раз их сын или дочь в течение дня будут посещать пищеблок. В школе им можно не только пообедать, но и позавтракать и даже устроить два полдника.

- Цель законопроекта - это безопасность и качество детского питания, - говорит Татьяна Кусайко, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, - обеспечение контроля при осуществлении закупок, потому что у нас в настоящий момент даже нет, как таковых технических требований при проведении закупок и на федеральном уровне, и на муниципальном уровне.

Как было отмечено на совещании, вопросы правильного и в то же время доступного питания для школьников и дошколят напрямую связаны с будущим региона и страны. Ведь именно здоровье молодого поколения - фундамент для полноценной жизни.