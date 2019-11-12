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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.11.19 19:30

Депутаты заглядывают в региональный кошелёк

Публичные слушания по основному финансовому документу Мурманской области – бюджету на 2020 год и плановый период 2021-22 годов прошёл в Мурманской областной Думе. В основе формирования законопроекта - базовый вариант прогноза социально-экономического развития региона.

В большом зале заседаний Мурманской областной Думы  собрались представители законодательной и исполнительной власти, руководители муниципалитетов, министерств и ведомств, общественники. На повестке дня один, но очень важный для региона вопрос – формирование бюджета на будущий и плановый период двух последующих годов.

«Сегодня открыто всем исполнительная власть доведёт, какой у нас будет кошелёк с бюджетными средствами, куда мы с этого кошелька будем расходовать денежные средства, - сказал журналистам  Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы, - что  мы увидим нового из строительных объектов, в улучшении комфортной среды. Бюджет – это коллективная работа всех органов власти».

По прогнозам, доходы  областного бюджета в будущем году составит без малого 74 миллиарда рублей, при этом расходы - 77 миллиардов, дефицит - 3 миллиарда. По словам народных избранников, сумма для региональной казны небольшая. Основные параметры законопроекта в широком доступе, ознакомиться и даже внести свои предложения предлагают всем северянам - деньги ведь общие.

«Традиционно мы готовим брошюрку «Бюджетный гид для граждан», - отметил Борис Пищулин,  председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам. - Она размещена и на сайте Минфина, здесь в доступной форме изложены все параметры бюджета. Для каждой категории можно увидеть, что им ожидать от бюджета следующего года».

Бюджет сохранит свою социальную направленность. Все выплаты и субсидии северянам будут сохранены. Из нового - в будущем году муниципалитетам планируется передать в управление треть казны.

«Выстроена система межбюджетных отношений в Мурманской области. Там три вида поддержки муниципальных образований, дотации, это тогда, когда им не хватает собственных доходов, субсидии, это целевое финансирование под те или другие мероприятия, где областной бюджет участвует своим софинансированием, и субвенции - это средства, которые финансируют переданные от области полномочия муниципалам», - комментирует Борис Пищулин, председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам.

Готовы ли муниципалитеты к этому? И с какими трудностями чаще всего приходится сталкиваться им при выполнении задач?

На эти вопросы ответил Александр Лихолат,  глава администрации Кольского района: «Сегодня самая большая проблема – подрядчики. Где-то 30 процентов, к сожалению, не всегда добросовестно исполняют свои обязательства по исполнению контрактов. Муниципалитеты научились работать, мы знаем, что должны организовать и стройконтроль, и авторский надзор,  даже функцию технического заказчика выполняем. К ответственности и к исполнению задач, которые стоят перед нами, мы готовы».

Согласно календарному плану, не позднее 25 ноября предложения, высказанные участниками публичных слушаний по проекту областного бюджета, будут направлены главе региона и депутатам. А уже 28 ноября законопроект будет рассмотрен в первом чтении на заседании Мурманской областной Думы.

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