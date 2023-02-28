Депутаты закрывают двери для иноагентов

В стенах Мурманской областной Думы вновь собрались депутаты. На очередном заседании им предстояло обсудить более 20 вопросов: субсидии для медиков, законопроект об иноагентах и многое другое, актуальное и необходимое для жизни на севере.

Одним из важных вопросов, поднятых на заседании, стала единовременная социальная выплата отдельным категориям медработников на приобретение или строительство жилья. В этом году срок действующего закона истекает и необходимо его продлить. Из бюджета компенсируют до 50% от стоимости недвижимости. Условия получения пособия – проработать в нашем регионе 10 лет. Такой субсидией уже воспользовались 10 специалистов.

Елена Лукичева, депутат Мурманской областной Думы: «В связи с тем, что мы будем принимать бюджет на следующие три года, предполагаем, что сегодня будет принят в первом и окончательном чтении этот закон. И он продлит действие положений до 2026 года».

На двухдневном заседании депутаты областной Думы будут приводить ряд законопроектов в соответствие с федеральными. Поправки во многие из них уже рассмотрены на ранее проведенных профильных комитетах. Один из актуальных на сегодня вопросов касается иноагентов. Отметим, что в Заполярье были случае признания некоторых лиц таковыми.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы: «Те граждане, которые признаны иноагентами, не могут работать. С ними должен быть досрочно расторгнут контракт. И если он является иноагентом, он не может быть принят на работу как на государственную, так и на муниципальную службу».

Владимир Мищенко, первый заместитель председателя Мурманской областной Думы: «Я считаю это очень верным и правильным. Мы наводим порядок. Сегодня государственная и муниципальная служба должны во всём отвечать требованиям, быть, что называется, отечественными».

Кроме того, важным вопросом стала выплата пособий для детей. В нашем регионе финансовую поддержку оказывают семьям с детьми разного возраста. Теперь это один законопроект, приведенный в соответствие с федеральным.

Депутаты рассмотрели вопрос об упразднении населённого пункта, расположенного рядом с Мончегорском. В нём никто не проживает, город хочет включить эти территории в свой состав.