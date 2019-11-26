Депутаты замолвили слово о детях войны

В Мурманской областной Думе состоялось заседание комитета по социальной политике и охране здоровья. Депутаты совместно с руководителями министерств региона обсудили ряд важных вопросов.

Первым на повестке дня стоял вопрос принятия законопроекта о детях войны в Мурманской области в первом чтении. Этот статус теперь смогут получить граждане, родившиеся в период с 1923 по 1945 годы. Им будет установлена единовременная денежная выплата в размере 1,5 тысячи рублей.

Кроме того, депутаты обсудили и изменения в территориальной программе о бесплатной медицинской помощи. Теперь для лечения онкобольных Мурманской области дополнительно будет выделено 113 миллионов рублей. Региональным Минздравом будет составлен план распределения этих средств.

«Следующим этапом будет внесение изменений в территориальную программу, - отметила Надежда Максимова, председатель комитета Мурманской областной Думы по социальной политике и охране здоровья. - Именно там мы увидим, как эти деньги должны будут быть расписаны и на что».