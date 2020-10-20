Депутаты заслушали отчёт начальника Государственной жилищной инспекции Мурманской области

В Мурманской областной Думе провели очередное заседание комитета по экономической политике, энергетике и ЖКХ. На повестке дня было пять вопросов.

Первый касался утверждения передачи недвижимости в одном из домов в Заполярном из гособственности в муниципальную. Но он был исключён из повестки, так как требовал доработки. Остальная часть очередного заседания пошла по плану.

Руководитель регионального ГЖИ зачитала на заседании профильного комитета в областной Думы доклад о работе инспекции за прошедшие 9 месяцев.