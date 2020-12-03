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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)03.12.20 19:30

Депутаты ЗАТО Алекандровск попытались разобраться в «хорошем» здоровье жителей и многочисленных жалобах на врачей

На Совете депутатов ЗАТО Александровск подняли вопрос о качестве медицинских услуг. К слову, руководитель Центральной медсанчасти на заседание прийти отказалась.

Качество медицинских услуг, оказываемых населению, вызвало  жаркие споры среди парламентариев Совета депутатов большого ЗАТО. Экспертом на внеочередное заседание пригласили врио начальника Центральной медсанчасти, вот только руководитель на встречу с народными избранниками не пришла, но направила на заседание письмо, мол, обсуждать работу учреждения депутаты не имеют права, филиал подчиняется напрямую Федеральному  медико-биологическому агентству.

Депутаты прекрасно понимают степень загруженности врачей и специалистов особенно сейчас, но уж слишком много нареканий от населения поступает в адрес местной медсанчасти. После посещения больницы  пациенты остаются без должной помощи. А проверить информацию от граждан невозможно, на контакт специалисты учреждения не идут. 

Александр Матвиишин, заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО Александровск: «Конечно, на основании этих обращений граждан депутатский корпус понял, что назрела необходимость поднять вопрос об уровне обслуживания северян. Мы не вмешиваемся в работу ФМБА, не пытаемся рассказать, как они должны лечить. Просто хотели узнать, почему у них нет возможностей. В таком ракурсе просто хотелось побеседовать».

Руководитель Федерального медико-биологического агентства в свою очередь заявила, что средства на работу в полном объёме выделяются в каждый подведомственный филиал.

По официальным данным в большом ЗАТО и заболеваемость коронавирусом невероятно низкая, что явно не пропорционально числу обращений к местным докторам и тем более на волне недовольства со стороны жителей.  Есть сомнения, что почти нулевой уровень распространения covid-19 – заслуга закрытого статуса Александровска. Медики попросили у депутатов помощи, например, в медсанчасти не хватает даже средств индивидуальной защиты.

 

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