Деревья выросли вместе с нами! «Пилить или не пилить?», - вот в чём вопрос

Большое внимание в столице Заполярье уделяют озеленению города, однако, наряду с высадкой новых деревьев ежегодно вырубают не один десяток старых. Жители Мурманска возмущены «санитарной» зачисткой зелёных зон в центре города. Чиновники же заявляют о необходимости вырубки этих деревьев, обещая заменить их другими.

Кто прав, а кто виноват, разбиралась съёмочная группа «Арктик-ТВ».

Валентина Герасимова живёт на Театральном бульваре без малого 40 лет. Вместе со своими детьми и другими жителями она высадила во дворе дома много деревьев, за которыми, по словам женщины, они регулярно ухаживают. Но утром мурманчанка проснулась не от звона будильника, а от рева бензопилы, выглянула в окно и потеряла дар речи: рабочие безжалостно спиливали любимые сосны и рябины.

Валентина Герасимова, жительница дома №9 по Театральному бульвару: «В восемь утра заработали пилы. Вы посмотрите, какие деревья ровненькие, гладенькие. У нас здесь два участка, если посчитать все деревья, то здесь их посажено около 230 стволов. Это зелёные легкие нашего микрорайона – самый загрязненный район между улиц Книповича и Шмидта».

На громкие возмущения мурманчанки отреагировал представитель подрядной организации, которая занимается работами. Он уверен, что закон на их стороне и добро на санитарную обрезку дала администрация города. По его мнению, старые деревья легко ломаются при ветре и тем самым представляют опасность для горожан.

- Вы посмотрите, какие тут деревья. Ребята спилили сухостой – он сам по себе упал, а если зимой навалит снега и это дерево, которое сухостой, упадёт вам на голову. Что это будет? – аргументирует специалист.

- Мы со своим участком разберёмся сами, - возражает горожанка.

– Вы даете гарантию?

– У нас все деревья стоят, как невестушки: подстриженные, ухоженные.

Диалог во дворе завершился, рабочие вновь взялись за свои инструменты, продолжив санитарную обрезку.

Обидно и жителями других улиц Мурманска, ведь под пилу попали и некоторые тополя на проспекте Ленина.