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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.06.21 19:30

Деревьям присвоят имена героев - ЗАТО Александровск присоединился к Международной акции «Сад памяти»

Около 100 саженцев сирени украсят территорию школы №1 в Полярном и аллею в Снежногорске.

К работе лесники погодинской школы города Полярного приступили с особым рвением. Во-первых, потому что школьники уже не первый год состоят в отряде школьного лесничества, к растениям привыкли относиться с заботой. А во-вторых, потому что «Сад памяти» значение имеет почти сакральное – это дань памяти павшим защитникам Заполярья

Бродя по кровавым страницам истории войны на Кольском полуострове, школьники узнали о многих героях, до последнего вздоха охранявших северные рубежи. Поэтому акция «Сад памяти» будет иметь продолжение – в сентябре уже полным школьным составом здесь будут установлены таблички с именами воинов

Вера Сулаева, директор школы №1 им. Погодина, г. Полярный: «Мы решили, что сделаем сад памяти именным, как положено:  каждому посаженному сегодня дереву будет присвоено имя героя, который ушёл из Полярного на фронт и не вернулся».

Как подчеркнуло руководство школы, сбылась ещё одна маленькая мечта: под окнами учреждения зацветут кусты сирени. Об этом позаботятся ребята из лесничества. Для учащихся это обычная практика, ведь у отряда имеется даже собственный участок леса, где создана экологическая тропа, обозначены муравейники и оборудованы скворечники.

Ещё один сад расцветёт на одной из алей города судоремонтников. В Снежногорске к посадке сирени присоединились волонтёры, жители города и администрация. В прошлом году «Сад памяти» проводился в Полярном впервые, и по опыту становится очевидным, что растениям вполне комфортно в суровых условиях Севера.

Здесь также будет установлена табличка с указанием международной акции, в рамках которой и были высажены кусты сирени.

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