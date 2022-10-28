Деревянная набережная появилась в Мурманске на озере Среднее

Руководители администрации города проверили обновленное пространство, осмотрели игровую площадку и учли недочёты.

В голосовании по отбору территорий для благоустройства города набережная на озере Среднем набрала 39 тысяч голосов. И вот пространство создано в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Люди сами выбирали наполнение. Что здесь будет: пешеходная зона, освещение, зона воркаута и, конечно же, зона для самых маленьких - игровая площадка».

В том числе территорию украсили «деревья» из светильников. По периметру установили камеры видеонаблюдения. Осталось решить вопросы с дорогой, чтобы людям было удобно спускаться к набережной.

Юрий Сердечкин, глава администрации города Мурманска: «Люди уже несколько раз обращали наше внимание на подъездную дорогу, которая не относится к самому объекту, но по ней легче всего добраться и маломобильным людям, и мамочкам с колясками, которые хотят погулять по набережной, пришла в плохое состояние. Поэтому я уже дал поручение, дорогу привели в нормальное состояние, а весной мы ей займёмся уже серьёзно - сделаем качественное, хорошее покрытие, чтобы любой желающий имел возможность пройти в зону отдыха».

Напомним, что с 8 ноября в Мурманске будет запрещена остановка и стоянка на разворотной площадке в районе дома №21 на улице Мира. Мера коснётся всех транспортных средств, кроме автобусов.