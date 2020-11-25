Деревянные богатыри помогли мурманчанину стать победителем городского конкурса

В Мурманске подвели итоги конкурса «Мой зелёный город - мой уютный дом». Жюри рассмотрели около 30 заявок. Двор с деревянными богатырями и мельницей признали лучшим.

Не зная сна и отдыха, богатыри круглосуточно несут дежурство во дворе на улице Халтурина, 1. Боевые здесь не только деревянные фигурки, но и жители многоэтажки. Именно они смогли отстоять благоустроенный своими руками палисадник. На его месте по проекту должна была находиться детская площадка. В сентябре обеспокоенные за свой труд горожане обратились к главе администрации города с просьбой оставить участок нетронутым. Благоустроенный уголок оставили, в этом году его признали победителем в конкурсе «Мой зелёный город - мой уютный дом».

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Люди хотят сделать двор лучше, красивее. Они делают это сами и мы их поддерживаем. В этом дворе мы делаем в 2021 году проект ФКГС, поэтому, чем активнее будут мурманчане, тем больше поможет им власть».

Подарки автору уличной композиции Владимиру Трубачеву из-за сложной эпидемиологической ситуации привезли прямо к дому. Денежный сертификат на 15 тысяч рублей и 50 килограммов грунта пригодятся в хозяйстве для дальнейшего благоустройства территории. Владимир Васильевич участвует в конкурсе уже третий раз. Заниматься благоустройством двора начал совершенно случайно.

Владимир Трубачев, победитель конкурса «Мой зелёный город - мой уютный дом»: «Моя соседка решила поставить здесь цветочник и прикатила колесо старое. Мне это не понравилось, я решил сделать свою композицию. Зацепило».