Деревянный дом на улице Калинина не пережил второго пожара

Сегодня в доме № 55 на улице Калинина вспыхнул пожар. Здесь это уже второе ЧП за короткое мурманское лето. Огонь потушили, но жить в двухэтажном деревянном строении теперь невозможно. Все квартиры пропитались запахом гари, а здание выглядит не самым надёжным убежищем.

В доме № 55 на улице Калинина никогда не было воды и центрального газоснабжения. А с сегодняшнего утра здесь нет электричества - его отключили после пожара. Ещё у жильцов нет стены, но самое главное, нет надежд на светлое будущее. Остаются только тревога и опасения, что очередной рассвет они могут встретить на пепелище.

- Чем это дальше закончится, нам неизвестно. Мы все живём в этом доме давно. Например, доступ в эту квартиру здесь уже открытый для всех, - рассказывает о своих бедах Виктория Носова, житель дома № 55 на улице Калинина. – У нас уже ни одна управляющая компания ничего делать не будет. Получается, что сюда теперь будут постоянно залазить какие-то люди. И я не уверена, что мы будем спокойно спать. Нам, приходится, получается, сидеть вот здесь, сторожить, чтобы никто не залез и чтобы ничего не произошло.

Пострадавшее здание находится в районе «олимпийской деревни». Вокруг можно снимать военные фильмы: рухнувшие и наполовину обгоревшие постройки с заколоченными окнами и дверями выглядят как после интенсивного артобстрела. Да и дому № 55 до состояния соседей осталось немного. Горит он уже второй раз за лето. Первый пожар в июле удалось потушить быстро. Сегодня выгорела часть стены в пустующей квартире на первом этаже. Теперь в стене обугленные брёвна стены и крыши, сквозная дыра.

Жертв удалось избежать благодаря усилиям спасателей. «Было очень сильное задымление. Я ещё, когда был первый пожар из-за короткого замыкания, сама спустилась. А сегодня открыла двери, был такой жёлтый дым, что я не смогла выйти, - рассказывает Римма Крючкова, житель дома № 55 на улице Калинина. - Хорошо, что очень быстро приехали пожарные, мне лестницу поставили, я по ней спускалась. В моём-то возрасте это целое приключение».

Сергею Соболеву повезло меньше. Он десантировался из окна второго этажа, не дожидаясь прибытия МЧС. К отчаянному шагу молодого человека подтолкнул в буквальном смысле горящий под ногами пол. В результате - неудачное приземление и сломанная нога.

- Проснулся около 6 утра от сильного запаха гари. Попытался выйти через входную дверь, но понял, что там сильное задымление, ничего у меня не вышло, - рассказывает Сергей Соболев, житель дома № 55 на улице Калинина. - Я разбил окно, выкинул вещи, выпрыгнул сам. Всё.

Несмотря на отсутствие части куска и выключенное, возможно теперь навсегда, электричество, вопрос аварийного состояния дома решаться будет на заседании специальной комиссии. Такова законная процедура. Так как в программу расселения в этом году здание уже не попало, когда люди получат жильё в социальных домах, неизвестно. Но в нём жить уже объективно невозможно.

- Для таких случаев у нас есть маневренный фонд, - говорит Ольга Минина, заместитель председателя комитета имущественных отношений города Мурманска. – Сегодня люди, которые фактически сейчас проживают в этом доме, могут идти в отдел предоставления жилья на улицу Аскольдовцев, 7. Их примут, граждане напишут заявление, сегодня же им дадут ключи для временного проживания в этих помещениях.

Проволочки могут возникнуть лишь у тех, кому предоставленное по умолчанию жильё, не понравится. Тогда некоторое время уйдёт на поиск квартир, удовлетворяющих требованиям пострадавших. Кроме того, маневренный фонд не предоставят жителям, имеющим в собственности жилые помещения помимо квартир в злополучном сгоревшем доме.