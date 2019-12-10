«Деревяшкам» на Больничном Андрей Чибис объявляет войну

Национальные проекты «Экология», «Жильё и городская среда» - эти темы обсудил премьер-министр Дмитрий Медведев с представителями регионов во время заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам. Глава Мурманской области Андрей Чибис принял участие в заседании в режиме видеоконференции.

Во время заседания президиума основное внимание Дмитрий Медведев уделил регионам, которые отстают в реализации национальных проектов. Мурманской области в их числе не оказалось. Более того, национальную программу переселения людей из ветхого жилья, о которой также упомянул премьер-министр, наш регион уже завершил. Тем не менее, аварийных домов в Мурманской области ещё хватает. И людей оттуда продолжат расселять. Например, много двухэтажных деревянных строений в микрорайоне Больничный городок. За счёт него Андрей Чибис планирует решить и вопрос с жилищным строительством в Мурманске.

«Перспективы есть. Более того, я не хочу заниматься строительством отдельных домов или точечной застройкой. Я не считаю правильным продолжать расползание города или строить новый микрорайон. Я считаю, что нужно заниматься модернизацией, реновацией тех территорий, которые находятся внутри города Мурманска, - говорит глава региона Андрей Чибис, губернатор Мурманской области. - И проект, который мы сейчас прорабатываем, он очень непростой. Это микрорайон, так называемый «Больничный», который, конечно, требует расселения и сноса тех деревянных домов, которые там есть, и которые давно обещали снести и не сделали. На этом месте надо начать строительство жилого микрорайона».