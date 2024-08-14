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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.08.24 19:30

«Деревяшки» горят: крупный пожар произошёл в Ленинском районе Мурманска

Днём загорелся дом на улице Александра Невского, 90.

Ветхая двухэтажная деревяшка давно расселена. На тушение пожара незамедлительно прибыли спасатели.

На время их работы было перекрыто движение транспорта по данному участку дороги.

Это уже третий случай возгорания нежилых домов за последнее время в Мурманске.

 

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