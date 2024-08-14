День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.08.24 19:30
«Деревяшки» горят: крупный пожар произошёл в Ленинском районе Мурманска
Днём загорелся дом на улице Александра Невского, 90.
Ветхая двухэтажная деревяшка давно расселена. На тушение пожара незамедлительно прибыли спасатели.
На время их работы было перекрыто движение транспорта по данному участку дороги.
Это уже третий случай возгорания нежилых домов за последнее время в Мурманске.
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Последние комментарии
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
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