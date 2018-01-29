«Держи дистанцию» - в Мурманске прошла акция ГИБДД

В ней участникам дорожного движения напомнили о соблюдении ПДД. Постоянные профилактические акции автоинспекции, которые полицейские проводят в городе, не вызывают удивления у большинства автомобилистов и пешеходов. В этот раз участникам дорожного движения напомнили о соблюдении дистанции.

Когда для транспортных средств горел красный сигнал светофора, волонтеры, принимающие участие в акции, проходили по пешеходному переходу с заранее подготовленным плакатом. Так активисты напоминали участникам дорожного движения, о необходимости соблюдать правила и держать в потоке дистанцию между автомобилями.