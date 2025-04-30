«Держись, Алёша!» - ансамбль УМВД России по Мурманской области присоединился к акции

Kermit Председатель Следственного комитета поручил доложить о ходе проверки по факту строительства торгового центра в Мурманской области В соцмедиа сообщается, что в городе Мурманске участок во дворе жило Комментарий к новости: Платите 100 миллионов или останавливайте стройку!

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