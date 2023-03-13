«Десант», который с нетерпением ждут в глубинке

ЛОР, аллергологи-иммунологи, офтальмолог, гастроэнтеролог, акушер гинеколог, ортопед-травматолог – такой «десант» из врачей высадился в Ловозеро, где состоялась акция «Аллергодесант+».

В Ловозероском районе высадился «Аллергодесант+». Это первый выездной приём врачей-волонтёров в наступившем году. Консультативные осмотры проводились на базе Ловозерской Центральной больницы. В состав бригады вошли 11 специалистов узкого профиля.

Екатерина Сулима, региональный координатор проекта «Здоровое будущее», заместителя министра здравоохранения Мурманской области: «Традиционно самым большим спросом пользуются врачи пульмонологи. Сегодня в нашей команде их трое».

В выездных приёмах принимают участие врачи из государственных учреждений, и частных клиник. В свои выходные они выезжают в отдаленные населённые пункты для осмотра пациентов. Поэтому акцию называют «Волонтерским движением врачей Заполярья». К «десанту» постоянно присоединяются доктора различных специальностей.

Татьяна Кусайко, инициатор «Аллергодесанта», депутат Государственной Думы, заслуженный врач России: «Это волонтёрское движение расширяется за счёт желания других врачей. Сегодня у нас работает медсестра, которая проведёт образовательное занятие. Программа будет и дальше расширяться на благо наших жителей».

Во время приёма было осмотрено и проконсультировано более 100 человек. Выявлены пациенты, которые нуждаются в дальнейшей госпитализации и обследовании.