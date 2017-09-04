Десант волонтёров очистил берега реки Ура от мусора

Канистры, пластиковые бутылки, старые мангалы, бочки и огромное количество битого стекла. Почти 10 тонн мусора собрали волонтёры «Русской аквакультуры» на излюбленном северянами пляже реки Ура.

Крупнейшая российская рыбоводная компания «Русская аквакультура» продолжает реализовывать экологический проект «Чистые берега». На этот раз волонтёры очистили от мусора побережье реки Ура.

Место было выбрано не случайно - это одни из самых любимых пляжей северян. Но вот культурно себя вести, к сожалению, научились ещё не все туристы.

- Очень много неорганизованных отдыхающих, которые оставляют после себя очень много мусора, - констатирует Виктор Сафронов, волонтёр. - Кто-то же должен это убирать. Это наша земля, мы тут живём. Кто если не мы? Поэтому и решили принять участие в этом замечательном мероприятии.

В последнее время волонтёрское движение набирает обороты. В первую очередь это касается различных экологических проектов. Жители Заполярья с радостью откликаются на призыв помочь природе, приходят компаниями и семьями.

- Я многодетная мать, у меня 5 детей, - говорит Мария Горшинёва, волонтёр. - Своим примером я решала показать, что надо соблюдать чистоту в городе, поэтому взяла старшую дочь с собой на это мероприятие. Это очень важно, мы же все живём в этом городе, мы приезжаем сюда отдыхать. Просто надо научить отдыхающих убирать за собой мусор, чтобы приехать в чистое место и хорошо отдохнуть. Это не так сложно, взять пакет, собрать мусор и вывезти его к контейнеру.

Первыми, о том, что на берегу реки накопился мусор, тревогу забили пользователи социальных сетей. На одной из страниц («ДТП ЧП») они разместили запись с фотографией, на которой запечатлена огромная куча мусора.

Сигнал «SOS» нашёл отклик в сердцах 20 волонтёров. Но и отдыхающие не смогли пройти мимо их действий. Многие присоединились к эко-десанту «Русской аквакультуры».

- Я здесь отдыхаю, грибы собираю. Увидела ребят и присоединилась к ним, - говорит Наталья Волкова, отдыхающая. - Не могу мимо пройти, честное слово. Сейчас уже хоть как-то чище, а раньше были горы мусора на берегу. Я вижу, что сюда люди уже не в первый раз приезжают и убирают. Я только рада этому и стараюсь всегда помочь.

Этим летом группа компаний «Русская аквакультура» выступила организатором социально-экологического проекта «Чистые берега», который приурочили к Году экологии. Акция стартовала 30 июня в посёлке Ура-Губа. Руководство компании считает, что защита природных ресурсов – одна из самых приоритетных задач холдинга.

- Это мероприятие направлено на отчистку пляжа, - отмечает Игорь Пономарёв, руководитель администрации ООО «Русское море - Аквакультура». - Как говориться, дали слово и его сдержали. Планируем в этом году провести ещё несколько акций. Мы выступаем за то, чтобы наш регион был экологически чистым, стараемся свой вклад вносить в это дело.

За 5 часов работы волонтёры собрали около 10 тонн мусора. Для того чтобы погрузить мешки на мусоровоз, волонтерам пришлось несколько сотен метров нести их в руках. Но результат того стоит, чистые берега расширили свои границы. Волонтеры проекта продолжат трудиться и осенью, но уже в других местах нашего региона.