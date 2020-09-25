Активисты ОНФ настаивают на создании вокруг Мурманска «зелёного щита»Карте «МИР» не страшны внешние политические и экономические санкции
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)25.09.20 19:30

Десантный корабль «Александр Отраковский» вывез 70 тонн металлолома с острова Кильдин

Остров Кильдин, обдуваемый со всех сторон ледяными ветрами, кажется стеной, внезапно выросшей из морских глубин. Он находился сразу на выходе из Кольского залива. При хороших погодных условиях из Североморска сюда можно добраться за несколько часов  на большом десантном корабле, моторная лодка дойдёт быстрее.

Но чего точно не сможет сделать маломерное судно, так это вывезти 70 тонн металлолома за раз. Именно столько помещается в «прожорливый» трюм   «Александра Отраковского». Военные моряки очень находчиво используют десантник для транспортировки. Собранный лом сначала грузят по КАМАЗам, а потом машины загоняют внутрь корабля, способного подойти вплотную к берегу.

Вот здесь и пригодятся навыки десантирования на необорудованный арктический берег. Непросто и водителям большегрузов, заваленные металлолом КАМАЗы им приходится парковать внутри корабля  с филигранной точностью. 

В губу Грязная возле посёлка Сафоново «Александр Отраковский» подходит уже затемно, военным ещё предстоит разгрузить машины.

Магомет Ибрагимов, командир экологического взвода: «30 сентября мы планируем закончить полностью работу».

Всего, по подсчетам специалистов, на острове Кильдин остаётся около 100 тонн металлолома, собранного военнослужащими. Такая системная экологическая очистка выполняется ежегодно, за пять лет с острова вывезли более 3,5 тысячи тонн металлического мусора, большую часть которого составляют бочки из-под топлива и горюче-смазочного материала, оставленные там с конца прошлого века.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Девальвация рубля «торпедировала» программу строительства ледокольного флота для развития перевозок по Северному морскому пути
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ВОЙНА В ЗАПОЛЯРЬЕ»: «Оленья армия» - «Арктик-ТВ» начинает трансляцию фильмов нового проектаДУМА. ПОВЕСТКА - КОРОНАВИРУС75-летию Великой Победы. Память поколений передают депутаты Мурманской областной Думы
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

KrapivinF
19.09.20 08:16
Дно ворот Арктики! Вот так и реализуется в Мурманске программа "Формирование комфортной городской среды". И таких злачных мест в Мурманске полно.
Комментарий к новости:Добро пожаловать в ад, или Городок для бездомных мурманчан
Георгий
17.09.20 22:00
Уважаемая редакция. По имеемой достоверной информации по состоянию на сегодняшний день упомянутый Вами в статье туристический проект "Порт Лиинахамари" был исключен из инвестиционного проекта "Террито
Комментарий к новости:В Мурманской области появились первые резиденты Арктической зоны
Вячеслав
17.09.20 21:14
Сегодня 17.09.2020 г. Владимир Мошников скончался
Комментарий к новости:Вова + Ира = семейный бизнес!
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
311234567891011121314151617181920212223242526272829301234
-Скоро в эфире22:00«Россия без террора: Мусульманские святыни». Документальный цикл (12+)23:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)23:30«Достояние республик». Документальный цикл (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области продолжается снижение цен на сезонные овощи-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 36 копеек, евро – почти на 32 копейки-PRO Энергетику (18+)Проект энергоэффективности в соцучреждениях Кировска позволит сэкономить более 15 млн рублей в текущем отопительном сезоне-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 28 сентября-PRO Нефть и газ (18+)Россия болезненно слезет с нефтяной иглы-PRO Законы (18+)Областная Дума приняла закон о внесении изменений в Устав Мурманской области
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика