Десантный корабль «Александр Отраковский» вывез 70 тонн металлолома с острова Кильдин

Остров Кильдин, обдуваемый со всех сторон ледяными ветрами, кажется стеной, внезапно выросшей из морских глубин. Он находился сразу на выходе из Кольского залива. При хороших погодных условиях из Североморска сюда можно добраться за несколько часов на большом десантном корабле, моторная лодка дойдёт быстрее.

Но чего точно не сможет сделать маломерное судно, так это вывезти 70 тонн металлолома за раз. Именно столько помещается в «прожорливый» трюм «Александра Отраковского». Военные моряки очень находчиво используют десантник для транспортировки. Собранный лом сначала грузят по КАМАЗам, а потом машины загоняют внутрь корабля, способного подойти вплотную к берегу.

Вот здесь и пригодятся навыки десантирования на необорудованный арктический берег. Непросто и водителям большегрузов, заваленные металлолом КАМАЗы им приходится парковать внутри корабля с филигранной точностью.

В губу Грязная возле посёлка Сафоново «Александр Отраковский» подходит уже затемно, военным ещё предстоит разгрузить машины.

Магомет Ибрагимов, командир экологического взвода: «30 сентября мы планируем закончить полностью работу».

Всего, по подсчетам специалистов, на острове Кильдин остаётся около 100 тонн металлолома, собранного военнослужащими. Такая системная экологическая очистка выполняется ежегодно, за пять лет с острова вывезли более 3,5 тысячи тонн металлического мусора, большую часть которого составляют бочки из-под топлива и горюче-смазочного материала, оставленные там с конца прошлого века.