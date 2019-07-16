Дешёвой рыбы хватит всем!

Проект «Наша рыба», который успешно стартовал в Мурманской области, вызвал у северян ажиотаж. Власти уверяют: запасаться впрок не нужно. Свежей и качественной рыбы хватит всем. Причём не только охлаждённой, но и замороженной. Первыми в магазинах появились треска и пикша, теперь ещё и горбуша.