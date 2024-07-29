Десницу апостола Андрея привезли в Мурманск

Накануне Дня Военно-морского флота России на архиерейское богослужение в Морской храм Спаса на Водах привезли десницу святого апостола Андрея Первозванного, почитаемого Небесным покровителем военных моряков.

Святыню Богоявленского собора Московского Елохово ковчег с десницей, то есть правой рукой апостола Андрея Первозванного, на несколько дней привезли в Мурманск. Литургию в храме Спаса на Водах по такому поводу совершил митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан.

Десница апостола Андрея в XII веке хранилась в Константинополе. В 1644 году патриарх Парфений передал святыню царю Михаилу Романову. Это была благодарность за то, что самодержец заплатил серьёзный выкуп турецкому султану, чтобы тот не разорял монастырь в греческих Фессалониках.

Десница хранилась в Успенском соборе Московского Кремля, а в 1988 году была торжественно передана Русской Православной Церкви.

В Заполярье десницу привёз Фонд апостола Андрея Первозванного. Помимо Мурманска её могли увидеть и прихожане Свято-Андреевского морского кафедрального собора в Североморске.