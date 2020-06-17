Десять комфортных и оригинальных квартир пополнят муниципальных жилой фонд Мурманска

Сейчас в здании, где раньше располагался участок мировых судей, идёт капитальный ремонт.

Добротное высокопотолочное двухэтажное здание, примыкающее к пятиэтажному многоквартирному дому, гармонично смотрится с ним единым жилым ансамблем. Раньше здесь располагался участок мировых судей, но они давно съехали, и городские власти приняли решение перевести помещение в жилой фонд.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Был сделан проект. Сейчас мы получим 10 квартир: две студии. Одна – для людей с ограниченными возможностями. Это проблема для людей с затрудненным передвижением. Здесь будет специальный вход, чтобы можно было попасть с земли в собственную квартиру».

Перевод нежилых квадратных метров в жилые – часть городской программы по обеспечению мурманчан комфортным жильём.

Сейчас в доме на улице Аскольдовцев, 35 ведут капитальный ремонт с соответствующей перепланировкой под благоустроенное жильё. Его качество будет отвечать всем требованиям.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Уровень ремонта будет высокий. Это все новые технологии: замена сетей, счётчики, пластиковые окна. Отделка будет социальная. Люди, которые потом живут в этих квартирах, с благодарностью приходят к нам».

Всего за время действия программы удалось отремонтировать около 600 квартир, из них 94 переведены в жилой фонд из нежилых.