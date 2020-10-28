Десять квартир пополнят муниципальный жилой фонд в Мурманске

Заселиться в них можно будет уже в конце года, а пока в здании на Аскольдовцев, 35 идёт капитальный ремонт, чтобы подготовить помещения к сдаче.

Двухэтажное здание, пристройка к многоквартирному дому на улице Аскольдовцев, 35, пока пустует. Раньше здесь располагался участок мировых судей, но они давно съехали. Городские власти приняли решение перевести офисное помещение в жилой фонд. Но перед тем как вручить ключи новым собственникам, нужно закончить капитальный ремонт и перепланировку.

Андрей Чернев, депутат Мурманской областной Думы: «Надеюсь, что строители не подведут. То, что мы видели, практически уже готово на 80-90%. Они должны к середине декабря месяца этот объект сдать».

Всего в обновленном помещении будут располагаться 10 квартир. Светлые и уютные - они послужат новым домом для людей, чьё жилье было признано ветхим и аварийным. Одна квартира была перепланирована с учётом нужд маломобильных групп населения.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Одна квартира у нас выполнена для человека с ограниченными возможностями. Это первый этаж, это расширенные проёмы, будет подъёмник, организован отдельный вход в квартиру и подъёмник соответственно для этого человека».

Ежегодно порядка 80 квартир «возвращаются к жизни» и переходят к собственникам. За время реализации городских программ по переселению граждан в Мурманске новое жильё получили около 4,5 тысячи человек.