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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.03.19 19:30

Десять юных мурманских шахматистов отправляются за победой в Париж

Скоро в Париже стартует 3-й международный молодёжный шахматный турнир ChessMates. Вот уже несколько лет Роттердам, Париж и Мурманск составляют ядро ежегодного международного турнирного цикла. В этом году мероприятие состоится в Париже, где список участников пополнят команды из Ирландии, Англии и Туниса.

Честь Мурманской области будет защищать наша сборная команда. Съёмочной группе телеканала «Арктик-ТВ» удалось побывать на предтурнирной тренировке.

Сборная Мурманской области  - десять юных талантливых шахматистов  скоро получат шанс проявить себя на самых престижных соревнованиях международного уровня. Для большинства ребят этот турнир не первый, и несмотря на юный возраст, за плечами у них немало побед. Секрет успеха в усердии и, конечно, любви к шахматам. А неравнодушные и мудрые наставники всегда рядом. И стратегию игры продумать помогут, и на победу настроят.

«28 марта мы вылетаем в Париж на 3-й международный молодёжный шахматный турнир. Третий он сейчас. А так встречи международные имеют уже большую историю, - отмечает Геннадий Киселёв, тренер-преподаватель. - Всё началось в 2013 году, когда нас первый раз пригласили в Роттердам. Первые пять турниров проходили с участием 4-6 команд. Первый турнир прошёл в Роттердаме. Через год турнир прошёл в Мурманске. Потом опять в Роттердаме, снова в Мурманске. Эстафету подхватила Франция».

Французам так понравился формат молодёжного спортивного праздника, что турнир в Париже организуют уже в третий раз. Юные мурманские шахматисты  - неизменные его участники, что говорит о высокой подготовке наших спортсменов. Не секрет, спорт в целом, а шахматы особенно, удовольствие недешевое. И подобные выезды требуют немалых вложений. Большую поддержку нашей команде оказывают спонсоры, в частности председатель Шахматной федерации Мурманской области Андраник Мусатян.

«До того, как к нам не пришёл Андраник Владимирович, у нас таких возможностей не было. В прошлом году он помог провести Полярный гамбит - первый очень известный турнир, в котором выступили множество гроссмейстеров, в том числе, Валентина Гунина, - рассказывает  Александр Полято, папа юной шахматистки Ирины Полято из Мурманска, - и Артём Зубрицкий приезжали из других стран к нам.   Эта поездка в Париж, конечно, в большей части оплачена Андраником Владимировичем и нашим другом и Басамбро Валентином Вересовым».

Родители ребят годятся своими талантливыми детьми. Кто-то даже не удержался и тоже купил билеты в Париж, чтобы быть рядом с нашей сборной, помогать ребятам и, конечно, болеть за них.

А у ребят сейчас жаркая пора – последние предтурнирные тренировки. Готовятся серьёзно под руководством педагогов. Подробно изучают стратегии игр соперников, а потом долго тренируются, чтобы слабых мест ни в нападении, ни в обороне не было.

Для хорошей подготовки ребят в спортивных школах области созданы все условия. Наставники уверены, что юные северяне не только сыграют, но и обязательно выиграют. Ведь дома ребят очень ждут с победами.

В ходе крупнейшего шахматного мероприятия в Париже состоится ещё одно важное событие - 29 марта во время проведения 3-го молодёжного шахматного турнира ChessMates™ в Париже 3 города: Роттердам, Париж и Мурманск, которые уже несколько лет составляют ядро ежегодного международного турнирного цикла, подпишут Устав, означающий присоединение к ChessMates ™.

 

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