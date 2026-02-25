Соблюдайте спокойствие: проводится проверка системы централизованного оповещения населенияВ Мурманской области упростили трудоустройство ветеранов СВО с инвалидностью
Десятая интерактивная фотовыставка «Силы тыла в лицах» представлена в Мурманской области

На портретах волонтёры Североморска-3, которые с начала специальной военной операции помогают нашим защитникам приближать победу.

С войны на… войну. Сын Валерия Романченко едва окончив службу в Сирии был распределён в зону проведения специальной военной операции. Оказалось, что боевой дух у семьи Романченко – дело наследственное, и борьба ведётся, что называется, по всем фронтам.

Валерий Романченко, волонтёр движения «Добро делаем вместе», г. Североморск-3: «Был приобретён автомобиль «УАЗ», он был отправлен на фронт. Приобретали антидроновые средства. Дальше узнали, что здесь организовано волонтёрское движение».

О таких, как Валерий, и десятках неравнодушных североморцах говорить можно бесконечно, а фотовыставка «Силы тыла в лицах» предлагает на них посмотреть, заглянуть в глаза тем, кто, несмотря на расстояния, вот уже четыре года остаётся рядом с защитниками.

Вера Жарикова, директор школы №8, г. Североморск-3: «Наверное, это всегда так было, в этом специфика закрытых гарнизонов, где всем не всё равно, где все объединяются в одну семью. А кто, как не мы, научим детей состраданию, научим детей помогать».

Одними из первых к помощи воинам в феврале 2023-го наряду с волонтёрами Печенгского района и ЗАТО Александровск приступили добровольцы Североморска-3.

Наталья Рашева, председатель Общественной палаты Мурманской области: «Без дела не сидит никто. Мне кажется, что каждый житель Североморска-3 вовлечён в процесс оказания помощи нашим бойцам, тыл и фронт идут рука об руку. Я знаю, что бойцы эту помощь видят и ценят».

Наталья Жданова, руководитель комитета семей воинов Отечества Мурманской области: «У истоков стояли люди, в первую очередь, женщины. Прежде всего, жены военнослужащих. Сложно сказать, кто именно, просто мы знали, что нужно и куда нужно. Но как правильно всё делать, мы не понимали. И если бы это был каждый по отдельности, то у нас бы ничего не получилось».

На открытии фотовыставки традиционно провели мастер-классы, чтобы показать, что обычно скрыто от глаз: многочасовые плетения маскировочных сетей, сушка продуктов и фасовка сублимированных изделий по пакетам, аккуратные стежки, которые после превращаются в талисманы для бойцов.

Напомним, поддерживают инициативу представители Общественной палаты Мурманской области, которые уже готовятся к открытию следующей выставки.

Дарья Куликова, член Общественной палаты Мурманской области: «Труд волонтёров должен быть оценён. Он должен получить признание. Это мотивирует, привлекает людей участвовать в волонтёрской деятельности. Каждый может понять, что может стать частью нашей общей победы, стремлению к ней».

«Силы тыла» крепнут благодаря взаимопомощи и тепла друг друга.

