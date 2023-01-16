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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.01.23 19:30

Десятилетка Евгении Друзьяк в газете «На страже Заполярья»

Специфика закрытых городов накладывает отпечаток и на работающие в них средства массовой информации. Какого это: рассказывать о подводных лодках и военных кораблях, бывать на базах флота и общаться с защитниками страны, рассказали корреспонденты ЗАТО Александровск на встрече с юнармейцами.

Сегодня газеты и журналы, конечно, утратили свою первоначальную значимость, печатный формат не столь оперативен, как, например, телевидение, а тем более Интернет. Раньше пресса была источником всех новостей – хороших, плохих, но всегда самых главных! Чего только стоит история газеты «На страже Заполярья», носившая изначально название «Краснофлотец». В Полярном, тогда ещё посёлке, вышел первый номер издания, датированный 1937 годом. Славные писательские традиции военкоров сейчас продолжает Евгения Друзьяк, отдавшая деятельности во флотском издании порядка 10 лет.

Евгения Друзьяк, обозреватель газеты флота «На страже Заполярья», г. Полярный: «Наша задача – объективно реагировать на всё происходящее, освещать всё, независимо от того, насколько журналист относится к тому или иному событию».

Профессиональный праздник для журналиста – это повод подвести итоги. Например, Евгению Юрьевну отметили в минувшем году двумя особенными премиями: Министерство обороны посчитало корреспондента достойной Кубка фестиваля прессы «Медиа-Ас», а от Мурманского отделения Союза журналистов Друзьяк получила диплом в номинации «Так точно».

Евгения Друзьяк, обозреватель газеты флота «На страже Заполярья», г. Полярный: «Я считаю, что это ценные и высокие награды – это оценка моей работы за долгие годы».

Своими достижениями, историями из профессиональной деятельности, опытом александровские журналисты поделились на встрече с юнарамейцами Гимназии Полярного.

Журналисты ЗАТО – люди универсальные, как правило, каждый из них работал и в муниципальных газетах, и на радио, и на местном телевидении, а также освоил виртуальную публицистику и передаёт свои знания, юным корреспондентам в дополнительном образовании.

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