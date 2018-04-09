Десятилетка «Города мастеров»

На базе школы № 58 уже в девятый раз состоялось открытие фестиваля детского творчества «Город мастеров». Участникам со всего города предстоит сразиться в пяти номинациях. Основной упор организаторы сделали в театральное искусство. Буратино, кот Базилио, Иван-царевич и, конечно, прекрасные мастерицы. Для сегодняшнего выступления ученики мурманских школ перевоплотились в самых знаменитых и любимых с детства персонажей.

Фестиваль творчества и детского мастерства «Город мастеров» проходит в Мурманске уже в девятый раз, а его изюминкой является то, что все актеры, ведущие и конкурсанты имеют отклонения по здоровью, но которые совершенно не мешают ребята выступать не сцене.

- Этот конкурс стал уже традиционным в нашем городе, - напоминает Ирина Малюк, директор СОШ № 56. – Здорово, что дети, все дети, обучающиеся с ограничением возможности здоровья, имеют возможность выступить на этом фестивале.

Изначально номинаций было всего две, но постепенно их количество увеличилось, что позволило ребятам раскрыть не только свой творческий потенциал, но и исследовательские способности. За время проведения этого праздника творчества в нём поучаствовали более полутора тысяч юных северян. В этом году его посвятили театральному искусству. Свои актёрские способности проявили все желающие ребята, которые представили свои работы на суд компетентного жюри.

Многие ребята уже стали опытными участники конкурсов творчества и мастерства, а кто-то, принимает участие впервые. Тем не менее, эмоции у всех буквально зашкаливают.

- Когда я только в первый раз во втором классе учувствовал в фестивале «Город мастеров», то я подумал: блин, может, я что-то сочиню сам? И вот я пошёл в лавку изобретений, - рассказывает Николай Осипов.

Фестиваль продлиться до 13 апреля. Участники и гости со всего города не только представят свои работы, но и поучаствуют в различных мастер-классах, научатся делать что-то новое и, может быть, в следующем году актёры перевоплотятся в компьютерных гениев, а те в художников.