Десятитысячный держатель Единой карты жителя Мурманской области проживает в Полярном

Никита Сидоренко планирует активно пользоваться системой, правда, для него, как для школьника, действуют особые условия.

Со старта проекта «Единая карта жителя Мурманской области» прошло всего несколько месяцев, а к нему уже подключились больше десяти тысяч заинтересованных мурманчан.

Идея безналичного платёжного средства проста – объединить бонусы, скидки, услуги и акции в единую систему. Причём, если для взрослых доступен банковский вариант карты, то для школьников действует нефинансовый, например, карта позволяет оплачивать проезд в общественном транспорте со скидкой до 60%.

Вадим Артищев, руководитель проекта «Единая карта жителя Мурманской области»: «В настоящий момент у нас много партнёров, которые предоставляют скидку: учреждения культуры, спорта, туризма или торговые площадки. Все партнёры указаны на официальном сайте карты, есть даже разбивка по муниципалитетам, где какую активность по скидке можно получить».

Юбилейным, десятитысячным получателем карты жителя региона стал гимназист Полярного Никита Сидоренко. К проекту он присоединился с удовольствием, парень уверен, что это облегчит жизнь и ему, и родителям.

Никита Сидоренко, юбилейный получатель Единой карты жителя Мурманской области, г. Полярный: «Развить направление, которое позволяет школьникам и родителям контролировать, оптимизировать проживание ребёнка в социуме. То есть, не нужно будет создавать какие-то детские карты, всё будет в одной. Надеюсь, что подобная инициатива появится и в других регионах. Рад, что впервые появилась карта у нас. Почти 50 учеников гимназии стали счастливыми участниками проекта, на очереди изготовление карт ещё для нескольких десятков школьников. Кстати, карта у гимназистов действует и как цифровой ключ при прохождении контрольного пункта учебного учреждения».

Татьяна Цыпнятова, директор МАОУ «Гимназия», г. Полярный: «А родители сразу получают смс-сообщение, что ребёнок прибыл или вышел из гимназии. Надеемся ввести ещё использование карты при оплате питания наших учащихся в столовой».

Для приобретения карты необходимы следующие условия: прописка в Мурманской области, возраст от 14 лет для карты «ВТБ» и от 18 лет для «Совкомбанка». Также при обращении в отделения нужно иметь при себе паспорт и СНИЛС.