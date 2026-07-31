Десятый фестиваль «Табуретка» вновь собирает самых творческих людей

В субботу в Мончегорске открывается юбилейный фестиваль искусств, где можно прикоснуться к каждой грани Севера.

Творческий фестиваль откроется на центральной площади 1 августа в 12 часов дня. Основная программа будет направлена на все органы чувств, чтобы услышать, увидеть и попробовать Север на вкус.

Гостей ждёт много мастер-классов, перформансов и, конечно, возможность увидеть символ первых творческих шагов – трехметровую табуретку, как напоминание, с чего начинается каждый творческий человек, с рассказа стихотворения на ней из детства.

В программе фестиваля запланированы выступления известных музыкантов и диджеев, мастер-классов художников и парфюмеров, дегустация арктической кухни, квесты и игры. Каждая станция или шатёр будут посвящены не только активностям, но и отражать дух отдельного города Мурманской области.

С каждым годом фестиваль «Табуретка» становится более масштабным и не перестает удивлять его участников.