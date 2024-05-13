Детей - в отпуск, работников - на повышение производительности, а бизнесменам - субсидии – главные вопросы оперативного совещания

Летняя оздоровительная кампания в Мурманской области охватит более 17 тысяч юных северян. Более 5,5 тысячи детей смогут отдохнуть в этом году за пределами Мурманской области, свыше 11,5 тысячи ребят – на территории региона.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «На эти цели выделено около полумиллиарда рублей. Напомню, что 2/3 суммы - средства областного бюджета».

Будут организованы походы и экспедиции, творческие и активные площадки во дворах. На каникулах ребята смогут подключиться к проекту «Работа рядом». Планируется трудоустроить более 5 тысяч подростков. Необходимую информацию по вакансиям юные северяне могут получить на портале «Молодая Арктика».

Также региональное правительство продолжает поддерживать коллег из Запорожской области. В этом году для 350 ребят из Приморского района будут организованы путевки в оздоровительные учреждения.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Напомню, что дети из семей участников спецоперации имеют первоочередное право на получение путёвок в оздоровительные учреждения. Дети погибших участников СВО отдыхают полностью и бесплатно. Как и в предыдущие годы, бесплатные путевки также будут предоставлены детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, а также школьникам с пятого по восьмой класс в рамках федеральной программы «Дети Арктики».

Промышленные предприятия региона планируют направить около 700 детей на отдых за пределы региона за счёт собственных средств. Помимо этого, для обучающихся Мурманской области выделено 70 путевок в «Артек», «Смену» и «Орлёнок». Распределение происходит с учётом наивысшего рейтинга достижений через автоматизированную информационную систему.

Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области: «В период летних каникул на базе школ будут работать 67 лагерей дневного пребывания, открытие запланировано на 29 мая. Этим видом отдыха будут охвачены около 6,5 тысячи школьников. Кроме того, на территории региона функционируют три детских оздоровительных учреждения – лагерь «Гандвиг», Зеленоборская санаторная школа-интернат и лагерь «Варзуга», в котором отдохнут порядка 50 детей».

В 2021 году Мурманская область вступила в национальный проект «Производительность труда», инициированный президентом Владимиром Путиным. За три года его участниками стали 15 предприятий региона. А общий экономический эффект составил 247 млн рублей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Организации, которые стали его участниками, должны ежегодно повышать производительность труда на пять процентов. В свою очередь сотрудники нашего Регионального центра компетенций, работающего в регионе уже три года, помогают предприятиям добиться поставленных задач, оказывают консультационную поддержку по реализации проектов непосредственно с выходом на производство. Со стороны региона в 2022 году мы ввели новую меру поддержки – инвестиционный налоговый вычет на прибыль, которым могут воспользоваться участники нацпроекта».

В целом за последние 5 лет производительность труда в Мурманской области выросла. И сейчас Заполярье занимает 4-е место в стране по данному показателю. С момента старта национального проекта в области обучено инструментам бережливого производства 473 сотрудника предприятий-участников и региональных команд, сертифицировано 22 инструктора по бережливому производству, которые продолжат обучение сотрудников на своих предприятиях.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В 2024 году дополнительно к мероприятиям нацпроекта мы запустили региональную программу. В её рамках при поддержке экспертов Центра компетенций системообразующие предприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства реализуют проекты по повышению производительности труда. А также мы даём возможность будущим работникам предприятий – студентам Мурманского индустриального колледжа получить необходимые навыки в сфере бережливого производства».

Продолжается приём заявок на региональный конкурс грантов для предпринимателей Мурманской области на приобретение франшизы. Субсидия предоставляется до 1 млн рублей. Получатель может направить средства на оплату паушального взноса, аренду помещений, необходимых для реализации проекта, рекламу и продвижение, приобретение основных средств и ремонтные работы.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это ещё одна отличная возможность для бизнеса получить поддержку от региона на развитие своего дела. Мера пользуется популярностью, открываются проекты и бренды по всей области».

В Мурманской области реализуют более 150 проектов губернаторской программы «На Севере – твой проект». Во время строительного сезона планируют благоустройство дворовых и общественных территорий Мурманской области. В этом году работы проведут в 17 муниципалитетах.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В регионе также будет вестись активная работа над семью общественными пространствами в шести муниципалитетах: в Мурманске, Мурмашах, Апатитах, Спутнике, Полярном и Североморске. Помимо этого, в 2023 году два проекта Мурманской области стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства. Это бульвар на улице Энергетиков в городе Полярные Зори и фрагмент улицы Ленина в Ковдоре. Они также в 2024 году будут благоустроены».

У северян сохраняется высокий запрос на создание и обустройство детских и спортивных комплексов, благоустройство общественных территорий, которые бы находились в пешей доступности от дома. Поэтому помимо озвученных работ будут реализованы проекты-победители губернаторской программы «На Севере – твой проект!». Объекты были выбраны в результате голосования, в котором приняли участие более 20 тысяч человек. Также в Заполярье обновят более 400 дворовых проездов общей площадью более 74 тысяч квадратных метров.

Мария Гаврилова, заместитель губернатора – министр градостроительства и благоустройства Мурманской области: «В текущем году также продолжается в Мурманской области мероприятия по выполнению ямочного ремонта дворовых проездов. Работы предстоит провести на территории 20 муниципальных образований».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Список территорий, которые необходимо отремонтировать в первую очередь, составляли на основании мнения жителей. В марте на портале «Наш Север» проходило соответствующее голосование, участие в котором приняли больше 8 тысяч человек».

Во время оперативного совещания стало известно, что в июне в Мурманске состоится четвертый Арктический фестиваль уличного искусства «РОСТ». Его вновь проведут в 305 микрорайоне – на территории самого длинного дома России, где создадут 10 муралов и 2 мозаики.