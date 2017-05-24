Детей не пустили в самолёт, или «Кочки» равнодушия в аэропорту Мурманска

Возмутительный случай произошёл в аэропорту Мурманска с семьёй, которая планировала отправить детей на отдых. Халатность работников аэропорта или невнимательность родителей? Почему детей с билетами не пустили в самолёт?

Ирина Сивоконь – мать двоих детей 9 и 15 лет. Неделю назад с помощью мобильного приложения она приобрела авиабилеты, чтобы отправить сыновей на летний отдых. В аэропорт прибыли вовремя, прошли регистрацию, получили посадочные талоны и оформили багаж. Затруднений не возникло и ничего не предвещало беды. Но когда ребята уже находились в «чистой зоне», а до вылета рейса оставались считанные минуты, их внезапно не пустили в самолёт.

Причиной отказа стало то, что младшему из ребят требуется сопровождающее лицо, о котором сотрудники аэропорта по какой-то причине не сообщили родителям во время регистрации и сопутствующих проверок.

На просьбу матери исправить ситуацию и внести дополнительную оплату за услуги сопровождающего лица, сотрудники компании не согласились, сказав, что лучше всего будет купить билеты на другой рейс, оформив документы должным образом.

- Мы всё оплатили и поднялись в кабинет к представителю «Аэрофлота», - рассказывает о своих действиях Ирина Сивоконь, пострадавшая от халатности работников аэропорта. - Акт о причинах снятия нас с рейса он отказался составлять, лишь написав нам от руки пару слов, что якобы нами не было оформлено сопровождение. На что мы просили пояснить, почему наши дети прошли столько контрольных точек, что нигде это не было предусмотрено вашими сотрудниками, которые тут, в принципе, для этого и сидят. Получив посадочные билет на борт самолёта, я считаю, что мои документы прошли проверку.