Детей северян приедут обучать педагоги из разных уголков России

При этом специалисты могут получить разовую компенсацию в размере до 1 миллиона рублей и ряд других мер поддержки.

25 педагогов из разных субъектов приедут в Мурманскую область, чтобы обучать детей в школах и детских садах Заполярья. Все преподаватели прошли конкурсный отбор в Министерстве образования и науки региона и могут получить единовременную выплату до 1 миллиона рублей. Кроме того, вновь прибывшим наставникам компенсируют оплату жилья в размере 25 тысяч рублей.

К своей работе приехавшие педагоги приступят уже с 1 сентября в школах и детских садах в Кольского Заполярья. 8 учителей из 25 имеют высшую и первую квалификационные категории.

Напомним, сотрудники учебных организаций, переехавшие в Мурманскую область работать в дефицитных дисциплинах сферы образования с 2023 года, участвуют в конкурсе на право получения единовременной выплаты в размере 1 млн рублей, если стаж педагога превышает 3 года, и 500 тысяч рублей для учителей с меньшим стажем работы по специальности.