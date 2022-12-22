«Дети-Ангелы Мурмана» представили свои итоговые работы после участия в проекте «Хорошие новости»

Четыре месяца «Дети-Ангелы Мурмана» участвовали в проекте «Хорошие новости». Изучали азы журналистики, самостоятельно писать тексты, работали в кадре. Побывали в гостях у телекомпаний и познакомились с журналистами нашего региона.

Самое время подводить итоги. «Дети-Ангелы Мурмана» провели встречу с воспитанниками и гостями в рамках проекта «Хорошие новости».

Четыре месяца «Дети-Ангелы Мурмана» участвовали в проекте «Хорошие новости». Изучали азы журналистики, самостоятельно писать тексты, работали в кадре. Побывали в гостях у телекомпаний и познакомились с журналистами нашего региона.

Оксана Кошевич, председатель МРООДИР «Дети-Ангелы Мурмана»: «Ребята узнали изнутри всю работу журналистики. Так скажем, они смогли «руками пощупать всё». Кто-то попробовал место ведущего в настоящей студии и затем в нашей импровизированной студии они чувствовали себя более уверенными».

Например, Лаура Левинская, журналистом быть не хочет, ей ближе операторская работа. В этом деле она уже немного преуспела. (

Лаура Левинская, участница проекта: «У нас была такая камера, мы снимали на неё. Я снимала, мы ходили по разным местам, например, в библиотеке2.

А вот Станислав Никулин ещё не решил, будет ли он работать журналистом. Как говорит мальчик, это уже надо в будущем смотреть. Но отметил работу экспертов, которые приходили к ним на уроки.

Станислав Никулин, участник проекта: «Ребята из театральной школы очень хорошо умеют подделывать эмоции. Когда они приходили, то очень интересно было».

Наш телеканал не остался в стороне и принял участие в проекте «Хорошие новости». На уроке мы рассказали ребятам как записывать интервью, стендапы и на примерах разобрали несколько работ журналистов.

Отметили юные журналисты и работу театральной студии «Феникс» школы №49 г. Мурманска. Вчетвером они провели мастер-класс для детей. Суть заключалась в том, что каждый участник придумывал себе роль: кто-то был футболистом, кто-то рок-звездой. Им нужно было ответить на вопросы ребят.

В завершении встречи «Дети-Ангелы Мурмана» показали гостям свои первые сюжеты, где и применили полученные знания.