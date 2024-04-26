ДЕТИ ГОВОРЯТ: каникулы – это, когда можно проспать, понимая, что не надо идти в школу

Серёжа пусть забор уберёт на своё законное место, а то снег убирать некуда!

Попова Ирина Геннадьевна

Добрый день! Как можно подать заявку на фестиваль? *** Организацией и проведением фестиваля занимается Мурманский областной ДК имени С.М. Кирова. Попробуйте списаться с ними, вот ссылка по фестивалю