День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)14.04.23 15:30
«ДЕТИ ГОВОРЯТ»: Ксения Иванова - про работу на телевидении
Комментарии
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Последние комментарии
Ольга
14.04.23 08:58
Александр Александрович, поклон вам и уважение за вашу творческую работу в театре.
Юджин
12.04.23 19:22
Жесть!!!! Из Дровяного зону сделали!
Комментарий к новости:В Дровяном открыли новый участок исправительного центра
Яна
30.03.23 10:16
Эта цитата из другой газеты подходит лучше: "Заозерск же является одним из главных городов для подводных сил Северного флота, их «колыбелью»."
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