«ДЕТИ ГОВОРЯТ». Про дружбу

Д.О. Вернер Светлана, извините не знаю Вашего отчества, если лично Вас не приняли в "карательный" ССП, то укажите причину. Или Вы не "видели" ССП, но осуждаете? Комментарий к новости: ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Как заполярные поэты и писатели выходят на российский уровень - Илья Виноградов и Борис Лукин

Светлана Современные писатели говорят о Советском Союзе как о лучше этапе в русской литературе? Это что вообще? Союз писателей был карательным органом, запрещал таланты, пытался контролировать творчество. Лишь Комментарий к новости: ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD»: Как заполярные поэты и писатели выходят на российский уровень - Илья Виноградов и Борис Лукин