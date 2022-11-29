День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.11.22 10:00
«ДЕТИ ГОВОРЯТ»: про супергероев
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Юлия
25.11.22 23:31
Мурманск вперед!!!
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Глеб Знаменский
21.11.22 10:10
Удивительные дела! Ни разу не был свидетелем таких конфликтов. Звереет народишко.
Комментарий к новости:Право на приём пищи для пассажиров с верхних полок в вагонах узаконили
Елена Молоштан.
19.11.22 18:03
Добрый вечер, мурманчане. Победителем региональных соревнований по скоростной неполной разборке/сборке автомата Калашникова стали учащиеся МБОУ КШМ. Это очень здорово. Браво, рукоплескаем! Но вот в
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