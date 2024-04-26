День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.04.24 20:30
ДЕТИ ГОВОРЯТ: в Мурманске я люблю полярный день, полярную ночь и особенно - северное сияние!
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Последние комментарии
Дарья
24.04.24 10:11
Замечательная смена! Организация на высшем уровне, ребенку очень нравится.
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Александр
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Серёжа пусть забор уберёт на своё законное место, а то снег убирать некуда!
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Попова Ирина Геннадьевна
16.04.24 15:05
Добрый день! Как можно подать заявку на фестиваль? *** Организацией и проведением фестиваля занимается Мурманский областной ДК имени С.М. Кирова. Попробуйте списаться с ними, вот ссылка по фестивалю
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