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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)19.04.24 19:30

Дети и взрослые основы безопасности жизнедеятельности познают в школе во время учений

Что делать при пожаре, в теории ответит любой школьник, прилежно изучавший основы безопасности жизнедеятельности. Но, как показывает практика, в случаях ЧС действия зачастую оказываются спонтанными и неконтролируемыми.

Поэтому регулярные учения специалистов спецслужб – это базовые принципы работы. Такие тренировочные испытания прошли на базе одной из школ Снежногорска.

О том, что в здании школы произошло короткое замыкание, которое привело к возгоранию в книгохранилище, учащихся и сотрудников 266-й школы Снежногорска немедленно извещает автоматическая противопожарная система. Быстро распространяющееся по помещениям задымление - лишь часть пожарно-тактического учения. Тем не менее, действия, отрабатываемые во время тренировки, должны быть чётко организованы, поэтому прибывший на место расчёт немедленно приступает к ликвидации пожара, в то время как школьники под руководством взрослых покидают опасное место.

Дмитрий Карпов, начальник отдела службы и подготовки ФГКУ «Специальное управление ФПС №48 МЧС России»: «Мы должны были проверить систему автоматической пожарной системы, действия персонала по эвакуации детей и работников, а также действия специалистов непосредственно при тушении пожаров и аварийно-спасательных работ».

Пока основная группа огнеборцев пробирается к источнику огня, вне здания разворачивают оперативный штаб: здесь фиксируются данные, поступившие от администрации школы – число находящихся на момент возникновения пожара учащихся и сотрудников, места, в которых ориентировочно могли бы находиться потенциальные пострадавшие. Эти сведения по радиосвязи в форме вводных данных поступают спасателям.

Дмитрий Карпов, начальник отдела службы и подготовки ФГКУ «Специальное управление ФПС №48 МЧС России»: «Средств было задействовано: два отделения СПСЧ №8 и два отделения военной команды. Также прибыла из Полярного аварийно-спасательная служба города».

Также сигнал о происшествии передаётся медицинской службе, бригада фельдшеров принимает условных пострадавших сразу после эвакуации их из здания, оказывает первую помощь и, в случае необходимости, транспортирует в медицинское учреждение.

Работа в ходе тренировочных испытаний и совместные действия личного состава пожарно-спасательных подразделений с персоналом администрации школы оценены положительно.

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