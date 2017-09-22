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День за днём с «Арктик-ТВ»22.09.17 19:30

Дети играли и вспоминали Правила дорожного движения

«Мурманск – город безопасных дорог» - под таким лозунгом  прошли  состязания с элементами правил дорожного движения на площадке возле школы № 44. На спортивном празднике побывала и съёмочная группа «Арктик-ТВ».

На игровой площадке около школы № 44 вдруг ожили «Зебра» и «Светофорик», которые провели для школьников активную разминку. Так начался  веселый праздник «Мурманск - город безопасных дорог».

- Профилактические мероприятия, проводимые на улице, это очень эффективный способ привлечь внимание детей к Правилам дорожного движения, - говорит Евгения Новикова, инспектор группы по пропаганде дорожного движения ОБ ДПС. - К сожалению, у нас очень многие дети не обладают практическими навыками безопасного поведения на улице.

Правила дорожного движения стали и главной темой конкурса рисунков. Ребята рисовали свою добрую дорогу детства. Кульминация  праздника - спортивные состязания.

За правильным выполнением всех заданий пристально следит сотрудник дорожной полиции. Ему помогают юные инспекторы дорожного движения. В игровой форме школьники вспоминают забытые за время летних каникул правила поведения на дороге.  

Завершился спортивный праздник награждением участников. Каждый получил грамоту знатока Правил дорожного движения.

 

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