Дети играли и вспоминали Правила дорожного движения

«Мурманск – город безопасных дорог» - под таким лозунгом прошли состязания с элементами правил дорожного движения на площадке возле школы № 44. На спортивном празднике побывала и съёмочная группа «Арктик-ТВ».

На игровой площадке около школы № 44 вдруг ожили «Зебра» и «Светофорик», которые провели для школьников активную разминку. Так начался веселый праздник «Мурманск - город безопасных дорог».

- Профилактические мероприятия, проводимые на улице, это очень эффективный способ привлечь внимание детей к Правилам дорожного движения, - говорит Евгения Новикова, инспектор группы по пропаганде дорожного движения ОБ ДПС. - К сожалению, у нас очень многие дети не обладают практическими навыками безопасного поведения на улице.

Правила дорожного движения стали и главной темой конкурса рисунков. Ребята рисовали свою добрую дорогу детства. Кульминация праздника - спортивные состязания.

За правильным выполнением всех заданий пристально следит сотрудник дорожной полиции. Ему помогают юные инспекторы дорожного движения. В игровой форме школьники вспоминают забытые за время летних каникул правила поведения на дороге.

Завершился спортивный праздник награждением участников. Каждый получил грамоту знатока Правил дорожного движения.