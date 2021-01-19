Дети из Белокаменки лишились возможность посещать школу

Школьный автобус, который раньше возил ребят в Полярный, лишился водителя. Администрация Кольского района пытается найти работника, а жители посёлка переживают, что школьники пропускают занятия по школьной программе.

Ещё несколько лет назад небольшое село Белокаменка на западной стороне Кольского залива входило в состав ЗАТО Александровск. Своей школы здесь нет. Детей на учёбу возили в соседний город - Полярный. После того, как неподалёку от населённого пункта начали возводить центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, село передали Кольскому району. Однако дети, живущие в Белокаменке, продолжили учиться в ЗАТО. Для поездок в Александровск администрация Кольского района выделила школьный автобус. Однако недавно он встал.

Александр Лихолат, глава администрации Кольского района: «К сожалению, случилось несчастье. Один водитель автобуса скончался, заболев ковидом. Второй по состоянию здоровья, к сожалению, отказался выполнять услуги по перевозке детей. И дети Белокаменки остались без водителей».

С января дети добираются до школы самостоятельно. Местные жители, у кого есть машины, ребят по возможности до учебного заведения отвозят. Однако, если возможности нет, то школьники сидят по домам и пропускают занятия.

Ольга, жительница Белокаменки: «С 11 января наши дети добираются в школу своими средствами. У кого есть машина - детей возят. Всего лишь две машины. Вот сегодня машина одна сломалась».

До Полярного из Белокаменки ходит маршрутка, но родители боятся отпускать детей одних, рассказывает Анастасия Никонова. Раньше она сопровождала детей до образовательного учреждения. Но с остановкой школьного автобуса, учебное заведение решило отказаться и от сопровождающей.

Анастасия Никонова, жительница Белокаменки: «Говорят, что опять сюда заезжает маршрутка. Но детей, которые младше 14 лет, кто пропустит через КПП? Да, и кто отпустит? Сопровождающей нет, детей просто так на рейсовом автобусе не отправить».

Да и расписание маршрутки с расписанием занятий не совпадает. Так что и старшеклассники, если отправляются в путь, то на первые занятия стабильно опаздывают. Со своей проблемой родители из Белокаменки обращались к главе Кольского района, однако, пока человека на должность водителя найти так и не удалось.

Александр Лихолат, глава администрации Кольского района: «Мы обращались неоднократно в центр занятости, занимаемся поисками водителя данной категории. Буквально на днях мы нашли водителя в Полярном, у которого есть категория для перевозки детей. И он дал предварительное согласие. Он сегодня прилетает из отпуска. И если мы с ним проведём собеседование, он согласится, то мы сразу заключим договор на работу в Междуреченской школе, он будет заниматься подвозом детей из Белокаменки в Полярный».

Каких-то особых требований к водителю школьного автобуса не предъявляют. Важно, чтобы он был ответственным, аккуратным и имел права соответствующей категории. И родители из Белокаменки верят, что такой человек найдётся, а дети снова смогут свободно посещать занятия в школах.