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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.02.21 19:30

Дети из Филимонковского детского дома-интернета впервые приехали в Мурманск

Несколько дней они будут гостить в центре помощи «Ровесник», а также попутешествую по всей области.

Дети из московского Филимонковского дома-интерната впервые приехали в Мурманск. Они много слышали о нашем заполярном крае, но лично увидеть красоту севера смогли лишь сейчас. Хотя путешествовать по городам России они очень любят.

Елена Дягилева, заместитель губернатора Мурманской области: «К нам они обратились с аналогичным предложением, что хотели бы приехать, посмотреть Мурманскую область. И мы с радостью встретили эту инициативу. Потому что и для наших ребят это тоже важный обмен опытом. И какой стимул для дальнейшего развития именно в этом направлении».

В течение нескольких дней 10 детей от 16 до 18 лет вместе с воспитателями посетят разные места нашего региона. Например, Кировск и Териберку. Познакомятся с культурой и бытом северян.

Ольга Дзюба, министр образования и науки Мурманской области: «И произойдёт взаимодействие между руководством делегации и руководителями дома «Ровесник», потому что нам тоже есть чем поделиться. На территории Мурманской области действует координационный совет по сопровождению выпускников детских домов. В разных муниципалитетах есть представители координационного совета. И конечно, это тот опыт, которым нам хочется поделиться».

Кроме того, московские гости тоже поделятся своим опытом. Один из которых уже заинтересовал наших специалистов, это путешествия. По словам заместителя губернатора Елены Дягелевой, стоит обсудить возможность того, чтобы в дальнейшем мурманские дети тоже смогли путешествовать по России и расширят свой кругозор.

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